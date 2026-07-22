Орлов: к Александру Соболеву у меня особое отношение

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о российском нападающем петербургского «Зенита» Александре Соболеве. Он признал, что в весенней части прошлого сезона форвард хорошо проявил себя. Причиной тому могла стать конкуренция с колумбийцем Джоном Дураном, который был в «Зените» на правах аренды из саудовского «Аль-Насра».

«К Александру Соболеву у меня особое отношение… Но разве я могу не признать, что он весной очень хорошо играл? Наверное, его очень взбодрила мотивация, когда Джон Дуран пришёл. Соболев — человек вызова», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».