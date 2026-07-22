«Тоттенхэм» объявил об уходе нападающего Лэнкшира

Нападающий Уилл Лэнкшир перешёл из «Тоттенхэм Хотспур» в «Мидлсбро». Об этом сообщил официальный сайт «Тоттенхэма».

«Мы достигли соглашения с «Мидлсбро» о трансфере Уилла Лэнкшира. Нападающий перешёл в нашу академию из «Шеффилд Юнайтед» в августе 2022 года. Он стал лучшим бомбардиром в сезоне-2023/2024, когда наша команда до 21 года выиграла титул Премьер-лиги 2, и был признан лучшим игроком сезона Премьер-лиги 2.

Дебютировав за основную команду в матче с «Ференцварошем» в Лиге Европы УЕФА в октябре 2024 года, Уилл провёл шесть матчей за основную команду, забив один гол в ворота «Галатасарая» в Лиге Европы в ноябре 2024 года. Его дебют в Премьер-лиге состоялся в декабре 2024 года в матче с «Фулхэмом».

После этого Уилл провёл некоторое время в арендах в Чемпионшипе, сначала в «Вест Бромвиче» до конца сезона-2024/2025, а затем в «Оксфорд Юнайтед» в прошлом сезоне, где забил 12 голов в 46 матчах, включая 11 в 43 играх чемпионата. Желаем Уиллу всего наилучшего в будущем», — написано в сообщении.