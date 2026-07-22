15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» объявил об уходе нападающего Лэнкшира

«Тоттенхэм» объявил об уходе нападающего Лэнкшира
Комментарии

Нападающий Уилл Лэнкшир перешёл из «Тоттенхэм Хотспур» в «Мидлсбро». Об этом сообщил официальный сайт «Тоттенхэма».

«Мы достигли соглашения с «Мидлсбро» о трансфере Уилла Лэнкшира. Нападающий перешёл в нашу академию из «Шеффилд Юнайтед» в августе 2022 года. Он стал лучшим бомбардиром в сезоне-2023/2024, когда наша команда до 21 года выиграла титул Премьер-лиги 2, и был признан лучшим игроком сезона Премьер-лиги 2.

Дебютировав за основную команду в матче с «Ференцварошем» в Лиге Европы УЕФА в октябре 2024 года, Уилл провёл шесть матчей за основную команду, забив один гол в ворота «Галатасарая» в Лиге Европы в ноябре 2024 года. Его дебют в Премьер-лиге состоялся в декабре 2024 года в матче с «Фулхэмом».

После этого Уилл провёл некоторое время в арендах в Чемпионшипе, сначала в «Вест Бромвиче» до конца сезона-2024/2025, а затем в «Оксфорд Юнайтед» в прошлом сезоне, где забил 12 голов в 46 матчах, включая 11 в 43 играх чемпионата. Желаем Уиллу всего наилучшего в будущем», — написано в сообщении.

Материалы по теме
«Спартак» хочет форварда Уругвая, талант с ЧМ едет в «Аль-Хиляль». Трансферы и слухи дня
«Спартак» хочет форварда Уругвая, талант с ЧМ едет в «Аль-Хиляль». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android