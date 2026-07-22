Сергей Ташуев хочет покинуть «Енисей» из-за невыполненных обещаний руководства — источник

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев может покинуть свою должность. Тренер недоволен проблемами с бюджетом и невыполненными обещаниями руководства. Об этом сообщает телеграм-канал "МЯЧ RU".

Согласно информации источника, клуб не может усилить все проблемные позиции в текущее трансферное окно из-за нехватки денег. При этом изначально Ташуева обещали, что в «Енисее» будет достаточное финансирование для задачи выхода в Российскую Премьер-Лигу. Теперь тренер недоволен тем, что данные обещание не реализовываются в полной мере.

В летнее трансферное окно из «Енисея» ушли восемь футболистов. При этом клуб подписал всего трёх новичков.