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Сергей Ташуев хочет покинуть «Енисей» из-за невыполненных обещаний руководства — источник

Сергей Ташуев хочет покинуть «Енисей» из-за невыполненных обещаний руководства — источник
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Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев может покинуть свою должность. Тренер недоволен проблемами с бюджетом и невыполненными обещаниями руководства. Об этом сообщает телеграм-канал "МЯЧ RU".

Согласно информации источника, клуб не может усилить все проблемные позиции в текущее трансферное окно из-за нехватки денег. При этом изначально Ташуева обещали, что в «Енисее» будет достаточное финансирование для задачи выхода в Российскую Премьер-Лигу. Теперь тренер недоволен тем, что данные обещание не реализовываются в полной мере.

В летнее трансферное окно из «Енисея» ушли восемь футболистов. При этом клуб подписал всего трёх новичков.

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