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«Бред сивой кобылы». Ташуев — о слухах об уходе с поста главного тренера «Енисея»

«Бред сивой кобылы». Ташуев — о слухах об уходе с поста главного тренера «Енисея»
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Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев отреагировал на слухи, что он может покинуть свой пост. Накануне в СМИ появились новости, что тренер недоволен проблемами с бюджетом и невыполненными обещаниями руководства. На фоне этого он якобы обдумывает возможный уход из «Енисея».

«Бред сивой кобылы. Бредятина! Не знаю, какой идиот это написал. Кто это придумал? Я работаю, готовлю команду к игре. Что за фигня?» — сказал Сергей Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне «Енисей» набрал три очка за два матча Лиги Pari (Первой лиги) и занимает 12-е место в турнирной таблице.

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