Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал главную локальную звезду российского футбола, выделив форварда Артёма Дзюбу. Аршавин отвечал на вопрос о локальной звезде во время финала чемпионата мира — 2026 между Испанией и Аргентиной (1:0), перед началом которого выступал известный британский исполнитель Робби Уильямс.

— Робби Уильямс выступает. Вы его котируете?

— Да. Это глобальная звезда (Аршавин произнёс эту фразу по-английски: global star. — Прим. «Чемпионата»).

— Кто главная локальная звезда российского футбола?

— Локальная? Дзюба, хочется так сказать, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.