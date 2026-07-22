«Акрон» показал второй комплект игровой формы на сезон-2026/2027

Тольяттинский «Акрон» в социальных сетях представил выездной комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

Фото: ФК «Акрон»

«Тольятти — в каждой нитке полотна. Отсылка к нашей большой общей истории.

Мозаичное панно «Радость труда» состоит из цветного непрозрачного стекла, которое специально заказывали и варили в различных городах СССР, а затем доставляли в Тольятти. Было использовано более 100 оттенков цветного стекла. Только чёрного насчитывается целых четыре тона. В каждом фрагменте мозаики — впечатляющая волжская природа и искусство человеческого созидания», — написано в сообщении клуба.

Видео доступно на странице «Акрона» в социальной сети «ВКонтакте».