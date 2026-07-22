15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Один из самых больших клубов». Элвир Рахимич сообщил, что прошёл стажировку в «Зените»

«Один из самых больших клубов». Элвир Рахимич сообщил, что прошёл стажировку в «Зените»
Комментарии

Легенда московского ЦСКА, босниец Элвир Рахимич рассказал, что прошёл тренерскую стажировку в санкт-петербургском «Зените». После завершения профессиональной карьеры футболиста 50-летний Рахимич работал тренером в академии ЦСКА.

— Летом вы приезжали на стажировку в «Зенит» к Семаку. Как всё прошло?
— С Семаком знаком много лет — ещё с ЦСКА. Он мой очень-очень хороший друг, к которому я всегда отношусь с уважением и как к человеку, и как к тренеру. Всё прошло очень здорово. Посмотрел организацию клуба и тренировочный процесс команды. Мне очень понравилось. «Зенит» по условиям — один из самых больших клубов мира. Всегда хорошо получить опыт и посмотреть, как живёт команда. Еще всегда приятно увидеть друзей — очень много знакомых лиц. Очень рад был пройти стажировку в «Зените», — приводит слова Рахимича Sport24.

Материалы по теме
Андрей Аршавин назвал главную локальную звезду российского футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android