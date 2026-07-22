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Де Дзерби: думаю, что «Тоттенхэм» заслуживает бороться за вершину Премьер-лиги

Де Дзерби: думаю, что «Тоттенхэм» заслуживает бороться за вершину Премьер-лиги
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби поделился мыслями о работе в клубе.

«Я думаю, что «Тоттенхэм» заслуживает бороться за вершину Премьер-лиги. Я прекрасно знаю, что Премьер-лига очень сложная, но если у игроков есть хорошая мотивация, хорошая организация на поле и за его пределами, думаю, что, хорошо работая, в итоге достигнешь своей цели.

Чувствую большую ответственность, потому что болельщики полюбили меня в начале моего пребывания в «Тоттенхэме», и быть тренером «Тоттенхэма» — это удовольствие. В то же время чувствую ответственность за то, чтобы показывать результаты, вызывать гордость у болельщиков на трибунах и на поле, и за то, чтобы построить великий «Тоттенхэм», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт клуба.

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