Английский «Ипсвич Таун» на официальном сайте сообщил о трансфере защитника Иссы Диопа из «Фулхэма».

«Центральный защитник переходит в «Ипсвич Таун» за неразглашаемую сумму, подписав контракт до лета 2030 года.

29-летний Исса переезжает в Суффолк, представив Марокко на чемпионате мира по футболу этим летом, сыграв пять матчей за свою страну на турнире, где она дошла до четвертьфинала. Он забил гол в игре с Нидерландами.

Диоп обладает значительным опытом выступлений в Премьер-лиге, сыграв в высшем дивизионе Англии 173 раза, сначала в течение четырёх лет в «Вест Хэм Юнайтед», а затем перейдя в «Фулхэм» летом 2022 года», — написано в сообщении.