Талалаев оценил готовность «Балтики» к новому сезону РПЛ



Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев оценил готовность своей команды к новому сезону Мир Российской Премьер-Лиги.

«Только сезон покажет, насколько хорошо прошли сборы. Самое главное, что все прошло без травм, серьезного ничего не было, только небольшие микроповреждения, плюс удалось добиваться неплохих результатов в матчах, в частности в последней игре с «Краснодаром» команда показала себя достаточно собранной. 70 минут можем играть в интенсивный футбол, надеемся, что это перенесется на сезон», — заявил Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Балтика» заняла шестое место в РПЛ.