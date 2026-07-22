Дуглас Сантос и Луис Энрике вернулись в расположение «Зенита» после ЧМ-2026

Бразильские футболисты Дуглас Сантос и Луис Энрике вернулись в расположение санкт-петербургского «Зенита» после выступления на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑службу клуба.

Отмечается, что Дуглас Сантос во вторник, 21 июля, прошёл медицинское обследование и уже приступил к индивидуальным тренировкам. Луис Энрике начнёт тренироваться в завтра, 23 июля, также после того, как пройдёт медицинское обследование.

Сборная Бразилии проиграла национальной команде Норвегии (1:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2026. Дуглас Сантос провёл на турнире пять матчей, Луис Энрике — один.

«Зенит» сыграет с тольяттинским «Акроном» в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги 25 июля.