15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дуглас Сантос и Луис Энрике вернулись в расположение «Зенита» после ЧМ-2026

Дуглас Сантос и Луис Энрике вернулись в расположение «Зенита» после ЧМ-2026
Комментарии

Бразильские футболисты Дуглас Сантос и Луис Энрике вернулись в расположение санкт-петербургского «Зенита» после выступления на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑службу клуба.

Отмечается, что Дуглас Сантос во вторник, 21 июля, прошёл медицинское обследование и уже приступил к индивидуальным тренировкам. Луис Энрике начнёт тренироваться в завтра, 23 июля, также после того, как пройдёт медицинское обследование.

Сборная Бразилии проиграла национальной команде Норвегии (1:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2026. Дуглас Сантос провёл на турнире пять матчей, Луис Энрике — один.

«Зенит» сыграет с тольяттинским «Акроном» в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги 25 июля.

Материалы по теме
«Спартак» напугал «Зенит» в Суперкубке. Потянет ли ЦСКА конкуренцию?
«Спартак» напугал «Зенит» в Суперкубке. Потянет ли ЦСКА конкуренцию?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android