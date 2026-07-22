Гурцкая: болельщицкая трибуна «Спартака» оскорбляла Соболева в матче за Суперкубок России
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Футбольный эксперт Тимур Гурцкая высказался о поведении форварда санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева, который побежал праздновать гол перед болельщиками «Спартака» в матче OLIMPBET Суперкубка России — 1:1 (4:2 пен.). После этого в футболиста стали бросать бутылки с трибун. Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года.
OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25' 1:1 Соболев – 90+8'
«Я не люблю футболиста Соболева. Мне не нравится футболист Соболев. Я на матче не был, врать не буду, но я спросил у людей, которые были, и вот эта болельщицкая трибуна «Спартака» периодически его оскорбляла», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
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