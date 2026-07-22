Филип Фоден продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2030 года

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Филип Фоден подписал новый четырёхлетний контракт, который позволит ему выступать за клуб до 2030 года. Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Сити».

«26-летний футболист, всю жизнь болеющий за «Сити», продолжит свою связь с клубом, начавшуюся в девятилетнем возрасте в нашей академии. С момента своего дебюта в основной команде под руководством Пепа Гвардиолы в 2017 году он стал одним из самых титулованных игроков в истории клуба. В общей сложности он завоевал 20 крупных трофеев с «Сити»: шесть титулов Премьер-лиги, пять Кубков лиги, три Кубка Англии, три Суперкубка Англии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА.

Обладая врожденным атакующим талантом, Фоден также привлёк внимание индивидуальными наградами, включая звание игрока года по версии PFA (2023/2024), футболиста года по версии FWA (Ассоциации футбольных журналистов) и игрока сезона Премьер-лиги.

В мае 2026 года он стал всего лишь шестым игроком, сделавшим 100 результативных действий в Премьер-лиге за «Сити», и одним из всего 20 человек, забивших 100 голов за клуб за всю его 132-летнюю историю», — написано в сообщении.