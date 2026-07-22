Филип Фоден: связать своё будущее с «Манчестер Сити» — для меня всё

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Филип Фоден высказался о продлении контракта с клубом до 2030 года.

«Связать своё будущее с «Сити» — для меня всё. Играть за этот клуб — это всё, чего я когда-либо хотел, для меня всегда большая честь носить эту футболку. Понимаю, мне посчастливилось стать частью исторического периода, когда было завоёвано столько титулов, но мы всегда смотрим в будущее и стараемся выигрывать больше.

Могу только поблагодарить клуб, персонал, товарищей по команде и болельщиков, которые продолжают верить в меня и доверять мне, зная, что я отдаю все свои силы «Сити», надеюсь, что смогу отплатить вам за это в течение многих лет», — приводит слова Фодена официальный сайт клуба.