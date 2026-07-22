Фоден высказался о возобновлении работы с Мареской в «Манчестер Сити»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Филип Фоден поделился ожиданиями от работы с новым главным тренером Энцо Мареской. Фоден продлил контракт с клубом до 2030 года.

«Я с нетерпением жду возможности снова поработать с Энцо [Мареской]. Он был великолепен в сезоне, когда мы выиграли три трофея – все игроки уважали его и любили с ним работать. Его возвращение – это здорово.

Лично я знаю, что очень многому научился, работая с нашими тренерами и командой мирового класса. И поскольку многие легенды, которые были здесь, когда я только начинал свою карьеру, уходят, я с нетерпением жду следующего этапа своей карьеры в этом великом клубе», — приводит слова Фодена официальный сайт клуба.

46-летний Энцо Мареска, возглавивший «Манчестер Сити» этим летом, ранее входил в штаб Хосепа Гвардиолы в клубе (2022-2023).