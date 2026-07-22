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«Это было избиение». Легендарный Роналдо — о финале чемпионата мира — 2026

«Это было избиение». Легендарный Роналдо — о финале чемпионата мира — 2026
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Бывший нападающий ПСВ, «Барселоны» и «Милана» Роналдо высказался по итогам финального матча чемпионата мира — 2026, в котором сборная Испании обыграла Аргентину со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Это было избиение. Разница в качестве между Испанией и Аргентиной очень велика. Даже имея Месси, аргентинцы не могли сравниться с испанцами. Талантливый игрок может выиграть матч, но вам нужна сила команды, чтобы выиграть чемпионат мира, что и было, например, у Испании. Играть в тандеме — это важно для всех», — приводит слова Роналдо известное испанское онлайн-издание AS.

Отметим, третье место на ЧМ-2026 заняла сборная Англии. Четвёртой стала Франция.

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