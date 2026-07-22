Эдуард Мор назвал позиции в «Спартаке», которые нуждаются в усилении

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор назвал позиции в составе красно-белых, которые нуждаются в усилении. По словам Мора, в первую очередь «Спартаку» нужен центрфорвард.

«Спартаку» однозначно нужен центральный нападающий — это самое важное. Знаю, что клуб ищет футболиста на эту позицию. Что касается других позиций, покупать, если уйдёт кто-то из лидеров. Остальные позиции более или менее укомплектованы. Всегда можно сделать лучше. Учитывая уход Бонгонда, можно было бы подписать крайнего нападающего. Маркиньос и Солари могут травмироваться или дисквалифицироваться, поэтому на эту позицию не помешал бы игрок», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.