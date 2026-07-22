Дмитрий Андреев рассказал, почему покинул ЦСКА

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, почему покинул должность скаута московского ЦСКА. Об уходе специалиста стало известно в конце июня.

— Насколько внимательно вы следите за ЦСКА? И первый, на самом деле, вопрос — почему вы покинули клуб?

— Личные обстоятельства так сложились, что надо было.

— А можно более детально?

— Ну, это будет как реклама самого лучшего падел-центра в Оренбурге звучать, поэтому (смеётся)… На самом деле у меня есть там свои дела, поэтому мне необходимо было туда вернуться. Это не какой-то один фактор, а много.

— У вас ведь контракт закончился с ЦСКА?

— Конечно, — сказал Андреев в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»