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Овечкин ответил, можно ли назвать Ламина Ямаля новым будущим футбола

Овечкин ответил, можно ли назвать Ламина Ямаля новым будущим футбола
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Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о вингере сборной Испании Ламине Ямале. Испанцы выиграли чемпионат мира — 2026, обыграв в финале национальную команду Аргентины. Ямаль в восьми матчах турнира забил гол и отдал одну результативную передачу.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

— Можно ли сказать, что Ямаль — это новое будущее футбола?
— Ну, дай бог. Потому что таких игроков, как Месси и Роналду, мы, может быть, [больше] не увидим, — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Ламину Ямалю 19 лет. Права на футболиста принадлежат каталонской «Барселоне». Действующий контракт вингера с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2031 года.

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