Овечкин ответил, можно ли назвать Ламина Ямаля новым будущим футбола

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о вингере сборной Испании Ламине Ямале. Испанцы выиграли чемпионат мира — 2026, обыграв в финале национальную команду Аргентины. Ямаль в восьми матчах турнира забил гол и отдал одну результативную передачу.

— Можно ли сказать, что Ямаль — это новое будущее футбола?

— Ну, дай бог. Потому что таких игроков, как Месси и Роналду, мы, может быть, [больше] не увидим, — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Ламину Ямалю 19 лет. Права на футболиста принадлежат каталонской «Барселоне». Действующий контракт вингера с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2031 года.