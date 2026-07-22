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«Всё по букве закона». Орлов оценил выбор ворот для серии пенальти в Суперкубке России

«Всё по букве закона». Орлов оценил выбор ворот для серии пенальти в Суперкубке России
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Известный комментатор Геннадий Орлов оценил решение арбитра по выбору ворот для серии пенальти в матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» — 1:1 (2:4 пен.). Судья Евгений Буланов выбрал для послематчевой серии ворота, за которыми расположены фанаты «Зенита». Причина такого решения была в том, что болельщики «Спартака» по ходу игры бросали на поле посторонние предметы.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Есть буква закона. Судья имеет право сам определить, в какие ворота пробивать серию пенальти. Это его право, понимаете? Может быть, он увидел с одной стороны агрессивность или ещё что-то. Всё по букве закона сделали.

По поводу пенальти — как это не рука? Если все люди видят, что это рука. Он рукой обнимал футболиста «Зенита» — и как раз туда мяч прилетел», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

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