«Всё по букве закона». Орлов оценил выбор ворот для серии пенальти в Суперкубке России

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил решение арбитра по выбору ворот для серии пенальти в матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» — 1:1 (2:4 пен.). Судья Евгений Буланов выбрал для послематчевой серии ворота, за которыми расположены фанаты «Зенита». Причина такого решения была в том, что болельщики «Спартака» по ходу игры бросали на поле посторонние предметы.

«Есть буква закона. Судья имеет право сам определить, в какие ворота пробивать серию пенальти. Это его право, понимаете? Может быть, он увидел с одной стороны агрессивность или ещё что-то. Всё по букве закона сделали.

По поводу пенальти — как это не рука? Если все люди видят, что это рука. Он рукой обнимал футболиста «Зенита» — и как раз туда мяч прилетел», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».