Орлов призвал не делать выводов по «Спартаку» и «Зениту» после матча за Суперкубок
Поделиться
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался после победы «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России со «Спартаком». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались петербуржцы — 4:2.
OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25' 1:1 Соболев – 90+8'
«На мой взгляд, не нужно давать оценку игрокам «Зенита» и «Спартака» по матчу за Суперкубок. Потому что этот матч получается контрольным перед началом чемпионата страны. И даже в первые туры Премьер-Лиги… Да, мы будем обращать на что-то внимание, но футболисты ещё должны разогнаться», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».
Напомним, новый сезон Мир РПЛ стартует 24 июля.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 июля 2026
-
17:16
-
17:15
-
17:14
-
17:11
-
16:56
-
16:55
-
16:54
-
16:54
-
16:45
-
16:38
-
16:32
-
16:28
-
16:26
-
16:08
-
16:06
-
15:58
-
15:50
-
15:50
-
15:49
-
15:46
-
15:31
-
15:31
-
15:22
-
15:19
-
15:15
-
15:08
-
15:06
-
14:56
-
14:46
-
14:42
-
14:24
-
14:21
-
13:59
-
13:49
-
13:47