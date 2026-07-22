В «Ахмате» раскрыли подробности трансферных ограничений со стороны ФИФА

Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о трансферном запрете со стороны ФИФА. Ограничения на грозненский клуб были наложены 14 июля. По словам Айдамирова, «Ахмат» обратится в CAS (Спортивный арбитражный суд).

«Мы готовим документы для подачи в CAS, консультируемся с юристами. Дело в солидарных выплатах, да. У нас есть деятели, которые заявляют, что кто‑то успешно проводит эти операции. Хотелось бы услышать, кто это и что это за клубы. Никто не знает, сколько времени это займёт. Мы готовим документы, у нас есть 21 день по регламенту», — приводит слова Айдамирова «Матч ТВ».