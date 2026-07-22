Орлов: да, «Зенит» украл победу у «Спартака» в Суперкубке

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о победе санкт-петербургского «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России с московским «Спартаком». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались петербуржцы — 4:2.

«Да, «Зенит» украл эту победу у «Спартака». «Спартак» был ближе к ней. Но выигрывает тот, кто забивает. Тот, кто отбивает [пенальти] — это я Адамова имею в виду», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Напомним, уже 24 июля стартует новый розыгрыш Мир Российской Премьер-Лиги. Чемпионом прошлого сезона является петербургский «Зенит».