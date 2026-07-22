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Орлов объяснил, за счёт чего Испания выиграла ЧМ-2026

Орлов объяснил, за счёт чего Испания выиграла ЧМ-2026
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов объяснил, за счёт чего сборной Испании удалось выиграть чемпионат мира — 2026. Он похвалил тренера испанцев Луиса де ла Фуэнте, благодаря которому команда грамотно распределила силы на дистанции турнира и сумела завоевать трофей.

«Вот что сделал этот замечательный тренер в очках, который больше похож на учителя, — Луис де ла Фуэнте. Он с юношеской и молодёжной командой работал. Он всех игроков в сборную Испании поднимал, он их всех знает. И вот он уже стал чемпионом Европы и чемпионом мира. Это дорогого стоит.

Но я сразу обратил внимание, когда подошли к финалу, сколько он задействует в игре футболистов. Все, кто был в заявке Испании, кроме второго вратаря и одного молодого игрока, они играли на этом ЧМ. Фундаментальная подготовка физической выносливости сработала. Помните матчи, когда тренер мог не поставить основных игроков, хотя они все были здоровы? Он рассчитывал и раскладывал силы на дистанции!» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

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