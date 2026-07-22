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«Красивой игры не было». Роналдо — о сборной Аргентины на ЧМ-2026

«Красивой игры не было». Роналдо — о сборной Аргентины на ЧМ-2026
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Бывший нападающий ПСВ, «Реала», миланского «Интера» и сборной Бразилии Роналдо заявил, что национальная команда Аргентины не показывала хороший футбол на чемпионате мира — 2026. Аргентинцы дошли до финала турнира, где уступили сборной Испании со счётом 0:1. Финал прошёл 19 июля. Третье место заняла Англия, четвёртой стала Франция.

«Они никогда не показывали хороший футбол – они брали своё только характером и самоотдачей, но красивой игры не было. У Испании же есть собственная ДНК, красивый футбол. Бразильская «Жога Бонита» уже позади, и сейчас именно стиль игры Испании является лучшим», — приводит слова Роналдо известное испанское онлайн-издание AS.

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