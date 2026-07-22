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«Испания заслуженно победила». Геннадий Орлов подвёл итоги ЧМ-2026

«Испания заслуженно победила». Геннадий Орлов подвёл итоги ЧМ-2026
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о победе сборной Испании на чемпионате мира — 2026. Эксперт похвалил тренера испанцев Луиса де ла Фуэнте за творческий подход.

«Испанцы заслуженно победили на ЧМ-2026, и это хорошо. И тренер скромно выглядит, сравните его с Моуринью, Клоппом, Гвардиолой. Но зато у него творческий подход, мне это нравится. Де ла Фуэнте, оказывается, читает же в УЕФА лекции по методике тренировок. Он хорошо знает эти методики», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

В финале ЧМ-2026 сборная Испании оказалась сильнее национальной команды Аргентины (1:0).

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