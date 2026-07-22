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«Реал» готов отдать своего полузащитника в аренду, есть пять претендентов

«Реал» готов отдать своего полузащитника в аренду, есть пять претендентов
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Полузащитник «Реала» Франко Мастантуоно может перейти в другой клуб на правах аренды текущим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Согласно сведениям источника, «Реал» готов дать добро на аренду Мастантуоно в команду, где он сможет получать регулярную игровую практику. Более пяти клубов из Испании и других стран рассматривают вариант с арендой игрока «сливочных».

Мастантуоно перешёл в «Реал» из «Ривер Плейт» в 2025 году за € 45 млн. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2031 года.

В минувшем сезоне аргентинец провёл за «сливочных» 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 45 млн.

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