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Неймар не сыграл за Сантос в кубковом матче, но появился на покерном турнире — Globo

Неймар не сыграл за «Сантос» в кубковом матче, но появился на покерном турнире — Globo
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Нападающий «Сантоса» Неймар не отправился с командой на выездной матч Южноамериканского кубка (Кубка Судамерикана) с венесуэльской командой «Универсидад Сентраль», который завершился со счётом 4:1 в пользу бразильцев. В клубе объяснили отсутствие форварда желанием дать ему больше времени для восстановления формы.

Южноамериканский кубок — 2026 . 1/16 финала. 1-й матч
22 июля 2026, среда. 03:30 МСК
Универсидад Сентраль
Венесуэла
Окончен
1 : 4
Сантос
Сантус, Бразилия
0:1 Bontempo – 35'     0:2 Менино – 57'     0:3 Тасиано – 67'     0:4 Рони – 84'     1:4 Ruiz – 87'    

Тем не менее, по информации Globo, Неймар был замечен в день игры на покерном турнире в Сан-Паулу, что вызвало критику со стороны пользователей социальных сетей. Реакция общественности на это событие стала довольно бурной, учитывая важность предстоящих матчей для клуба.

«Сантос» рассчитывает увидеть игрока в ближайшем матче чемпионата Бразилии с клубом «Шапекоэнсе», который состоится в ночь на 26 июля по московскому времени. На ЧМ-2026 Неймар провёл два матча за сборную Бразилии, забив один гол. Однако сборная Бразилии выбыла из турнира в 1/8 финала, уступив Норвегии со счётом 1:2.

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