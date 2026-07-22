Неймар не сыграл за «Сантос» в кубковом матче, но появился на покерном турнире — Globo

Нападающий «Сантоса» Неймар не отправился с командой на выездной матч Южноамериканского кубка (Кубка Судамерикана) с венесуэльской командой «Универсидад Сентраль», который завершился со счётом 4:1 в пользу бразильцев. В клубе объяснили отсутствие форварда желанием дать ему больше времени для восстановления формы.

Тем не менее, по информации Globo, Неймар был замечен в день игры на покерном турнире в Сан-Паулу, что вызвало критику со стороны пользователей социальных сетей. Реакция общественности на это событие стала довольно бурной, учитывая важность предстоящих матчей для клуба.

«Сантос» рассчитывает увидеть игрока в ближайшем матче чемпионата Бразилии с клубом «Шапекоэнсе», который состоится в ночь на 26 июля по московскому времени. На ЧМ-2026 Неймар провёл два матча за сборную Бразилии, забив один гол. Однако сборная Бразилии выбыла из турнира в 1/8 финала, уступив Норвегии со счётом 1:2.