Костромской «Спартак» объявил о подписании черногорского защитника

Костромской «Спартак» объявил о подписании центрального защитника Марко Бугарина.

«Марко — центральный защитник из Черногории. За свою профессиональную карьеру футболист провёл более 200 матчей, выступая за клубы Черногории, Сербии и Узбекистана.

Последним клубом защитника был ташкентский «Бунёдкор». Ранее Марко защищал цвета сербского «Спартака» (Суботица), «Младость» Нови-Сад, а также черногорских «Единства», «Морнара», «Бокеля» и «Игало».

Марко, добро пожаловать в красно-белую семью. Желаем успешного сезона, надёжных игр в обороне и больших побед в составе костромского «Спартака», — говорится в телеграм-канале красно-белых.

После двух туров Первой лиги сезона-2026/2027 костромской «Спартак» набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице.