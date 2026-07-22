15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ольмо высказался об аргентинцах, отвернувшихся во время вручения Испании Кубка мира

Ольмо высказался об аргентинцах, отвернувшихся во время вручения Испании Кубка мира
Комментарии

Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо выказался о действиях аргентинских игроков после финального матча ЧМ-2026, в котором европейская команда одержала победу (1:0). Ранее сообщалось, что аргентинские футболисты стояли спиной к подиуму, где глава ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп вручали Кубок мира капитану сборной Испании Родри.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«То, что они отвернулись во время празднования? Важно то, какие ценности вы передаете. Мы являемся примером для многих поколений, и я считаю, что они тоже должны им быть», — приводит слова Ольмо Ole.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.

Материалы по теме
Инфантино обратился к сборной Аргентины после завершения ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android