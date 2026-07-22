Ольмо высказался об аргентинцах, отвернувшихся во время вручения Испании Кубка мира

Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо выказался о действиях аргентинских игроков после финального матча ЧМ-2026, в котором европейская команда одержала победу (1:0). Ранее сообщалось, что аргентинские футболисты стояли спиной к подиуму, где глава ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп вручали Кубок мира капитану сборной Испании Родри.

«То, что они отвернулись во время празднования? Важно то, какие ценности вы передаете. Мы являемся примером для многих поколений, и я считаю, что они тоже должны им быть», — приводит слова Ольмо Ole.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.