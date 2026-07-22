Тренер сборной России Карпин рассказал о дебюте в кино

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своём первом опыте съёмок в кино.

«Дебютировал в кино в 57 лет. Ребята из Владикавказа снимают фильм о футболе «Дух барса». Кино про юношескую команду «Алании», которая борется за выход в ЮФЛ. Такие истории могут кого-то мотивировать и привести в футбол. Мы вместе с Сергеем Карасёвым сыграли самих себя: он судил матч, а я следил за перспективными игроками. Скоро в кинотеатрах!» — написал Карпин в своём телеграм-канале.

Помимо Карпина и Карасёва, в съёмках фильма принял участие бывший вратарь московского «Спартака» и шестикратный чемпион России Александр Филимонов.