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Тренер сборной России Карпин рассказал о дебюте в кино

Тренер сборной России Карпин рассказал о дебюте в кино
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своём первом опыте съёмок в кино.

«Дебютировал в кино в 57 лет. Ребята из Владикавказа снимают фильм о футболе «Дух барса». Кино про юношескую команду «Алании», которая борется за выход в ЮФЛ. Такие истории могут кого-то мотивировать и привести в футбол. Мы вместе с Сергеем Карасёвым сыграли самих себя: он судил матч, а я следил за перспективными игроками. Скоро в кинотеатрах!» — написал Карпин в своём телеграм-канале.

Помимо Карпина и Карасёва, в съёмках фильма принял участие бывший вратарь московского «Спартака» и шестикратный чемпион России Александр Филимонов.

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