15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Во Франции подтвердили исключение «Бордо» из турниров из-за нехватки средств

Во Франции подтвердили исключение «Бордо» из турниров из-за нехватки средств
Комментарии

Апелляционная комиссия национального футбольного управления Франции подтвердила исключение «Бордо» от участия в официальных футбольных турнирах страны из-за нехватки средств. Об этом сообщает пресс-служба клуба в соцсети Х.

«Бордо» сообщил, что передал дело в Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции — высшая спортивная инстанция страны.

«Клуб полностью мобилизовался для изучения и внедрения решений, способных обеспечить его будущее. В последние дни были предприняты многочисленные шаги с участием различных заинтересованных сторон, в частности, в рамках разбирательства, инициированного в коммерческом суде, для продолжения работы над проектом клуба», — сказано в заявлении «Бордо».

«Бордо» был основан в 1881 году, клуб шесть раз становился чемпионом Франции и четырежды брал Кубок страны. С 2024 из-за финансовых проблем «Бордо» перевели в четвёртый дивизион.

Материалы по теме
«Бордо» лишился профессионального статуса из‑за нехватки средств, клубу грозит банкротство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android