Во Франции подтвердили исключение «Бордо» из турниров из-за нехватки средств

Апелляционная комиссия национального футбольного управления Франции подтвердила исключение «Бордо» от участия в официальных футбольных турнирах страны из-за нехватки средств. Об этом сообщает пресс-служба клуба в соцсети Х.

«Бордо» сообщил, что передал дело в Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции — высшая спортивная инстанция страны.

«Клуб полностью мобилизовался для изучения и внедрения решений, способных обеспечить его будущее. В последние дни были предприняты многочисленные шаги с участием различных заинтересованных сторон, в частности, в рамках разбирательства, инициированного в коммерческом суде, для продолжения работы над проектом клуба», — сказано в заявлении «Бордо».

«Бордо» был основан в 1881 году, клуб шесть раз становился чемпионом Франции и четырежды брал Кубок страны. С 2024 из-за финансовых проблем «Бордо» перевели в четвёртый дивизион.