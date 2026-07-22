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Валерий Кечинов: «Спартаку» нужен фактурный забивной нападающий

Валерий Кечинов: «Спартаку» нужен фактурный забивной нападающий
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Бывший форвард московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что столичному клубу необходимо приобрести нападающего.

«Перед «Спартаком» ставятся самые высокие задачи — это борьба за первое место. Я считаю, что не хватает фактурного забивного форварда. Есть Угальде и Ливай, но нужен фактурный нападающий, который хорошо бы играл на втором этаже и был забивным. Это на случай, если не получается вскрывать оборону соперника в позиционной атаке, то можно было бы, чтобы за счёт фланговых передач нападающий боролся и завершал», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в прессе появлялась информация, что «Спартак» проявляет интерес к нападающему сборной Уругвая и мексиканского «Леона» Федерико Виньясу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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