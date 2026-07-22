«Глупость полная. Почти бандиты». Радимов — об удалении Фернандеса в финале ЧМ-2026

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об удалении полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса в финале ЧМ-2026 с Испанией. В этом матче южноамериканцы уступили со счётом 0:1. На 90+3-й минуте Фернандес получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля за грубый фол на защитнике испанцев Пау Кубарси.

«Глупость полная. Очевидно. Я думаю, сейчас Энцо сам понимает это. Зачем он сделал это на поле, понять невозможно. При том, что это нарушение само тянуло на красную карточку, а у него уже была жёлтая.

Аргентинцам многое сходило с рук, и это правда. Они с этим характером, почти бандиты на поле, их поддерживала вся страна. И в какой-то момент они уверовали, что это безнаказанно. Точно так же и в этом моменте Энцо, не подумав, удалился», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.