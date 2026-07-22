Серхио Бускетс может стать тренером «Барселоны» — Sport.es

Бывший полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может стать тренером второй команды сине-гранатовых, присоединившись к штабу Жулиано Беллетти. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, в каталонском клубе положительно относятся к приглашению экс-футболиста, несмотря на отсутствие у него тренерской лицензии. В минувшем сезоне вторая команда «Барселоны» заняла шестое место в четвёртом по силе дивизионе Испании.

Бускетс выступал в составе сине-гранатовых 15 сезонов, после чего подписал контракт с «Интер Майами», где завершил карьеру. Всего на клубном уровне у него 840 матчей: 19 голов и 62 ассиста. На клубном уровне Бускетс выиграл 35 трофеев: Ла Лигу (девять раз), Кубок и Суперкубок Испании (по семь раз), Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира (по три раза), а также по разу побеждал в регулярке МЛС, Кубке североамериканской лиги и Кубке МЛС. В составе сборной Испании Бускетс сыграл 143 матча (2+9), а также выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012.