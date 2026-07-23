Расписание матчей аргентинской Клаусуры — 2026 по футболу на 24 июля

В ночь с 23 на 24 июля начнётся 1-й тур аргентинской Клаусуры 2026 года — второй турнир национального чемпионата в сезоне. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 1-го тура Клаусуры на 24 июля (время московское):

1:30. «Атлетико Сармьенто» — «Аргентинос Хуниорс»;

1:30. «Бельграно» — «Росарио Сентраль»;

3:45. «Дефенса и Хустисия» — «Альдосиви»;

22:45. «Химнасия и Эсгрима» — «Сентраль Кордова».

В турнире участвуют 30 команд, разделённых на две зоны по 15 участников. Каждый клуб проведёт 16 матчей на групповом этапе. Восемь лучших команд из каждой зоны выйдут в плей-офф. Победитель Клаусуры примет участие в Кубке Либертадорес 2027 года.

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