Тренер Аргентины прокомментировал свой удар Ольмо после завершения финала ЧМ-2026

Тренер Аргентины Роберто Айяла прокомментировал момент с ударом полузащитника Испании Даниэля Ольмо после финала ЧМ-2026. В этом матче южноамериканцы уступили испанцам со счётом 0:1.

«Это был скорее толчок, чем удар кулаком, как они говорят. В тот момент я увидел, что началась потасовка, и нам удалось привлечь наших игроков на помощь и предотвратить эскалацию конфликта. Моё намерение было подойти, разнять их, и ничего больше.

Моя должность [в сборной] такова, что я не могу позволить никаким чувствам или чему-либо влиять на моё настроение или мои действия», — сказал Айяла в эфире Valencia Capital Radio.

После финального свистка на поле случилась потасовка. Защитник сборной Аргентины Науэль Молина ударил рукой в грудь пробегавшего мимо него капитана испанцев Родри. Между ними началась перепалка, к которой присоединились и другие футболисты, в том числе аргентинский полузащитник Леандро Паредес. Сначала аргентинец агрессивно схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем атаковал полузащитника Гави, который пытался вступиться за товарища.

Кроме того, член тренерского штаба сборной Аргентины Роберто Айяла после финального свистка спорил с полузащитником испанцев Даниэлем Ольмо, а затем ударил его.