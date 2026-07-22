Глава судейского комитета РФС: наши судьи востребованы за рубежом, приглашения поступают

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил о заинтересованности ряда стран в привлечении российских арбитров для своих национальных чемпионатов.

— Востребованность в наших судьях высока. Приглашения поступают иногда из самых удивительных локаций, честно сказать.

— Например?

— Все африканские страны интересовались. У нас есть судьи, которые подтверждают качество — те же Сергей Карасёв и Кирилл Левников. Но есть и молодые ещё лучше, можно потихоньку-потихоньку их подтягивать и тоже напитывать международной практикой.

Это получается. Но с учётом логистических особенностей и приоритетов нашего чемпионата мы тоже не можем сказать судьям съездить в Латинскую Америку, на чемпионат Бразилии, отсудить там матч. Для медиа это будет здорово, но мы потеряем судью на довольно длительное время: перелёты, джетлаги и прочее. Поэтому приглашения есть, но пользуемся мы только теми, которые нам позволяют получать международную практику с минимальным ущербом для проведения чемпионата России.

— Какие для нас наиболее реальные?

— Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия и прочее. Если там сейчас ситуация опять не разгорится, в принципе, они возможны. Азиатские страны заинтересованы в сотрудничестве. Но сейчас с логистикой тяжело: много часовых поясов, тяжеловато судьям так работать. Повторюсь, наш приоритет — чемпионат России. Нас оценивают здесь, основную зарплату судьям платят здесь — надо качество давать здесь. Международная практика — хорошо, но не в ущерб чемпионату России.

— В Африку никто не поедет?

— Не исключаю, что можно поехать. У нас есть январь и февраль, когда судьи могут работать, — приводит слова Каманцева «РБ Спорт».

В конце 2023 года РФС подписал соглашение о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии и Белорусской федерацией футбола. С тех пор российские арбитры неоднократно работали в чемпионате Саудовской Аравии.