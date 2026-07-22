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«Находится в ужасе». Бубнов — о нынешнем уровне фигурного катания в России

«Находится в ужасе». Бубнов — о нынешнем уровне фигурного катания в России
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Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об уровне российского фигурного катания на текущий момент.

«Фигурное катание находится в ужасе у нас сейчас, на мой взгляд. Хотя мы всегда сильнейшие в нём были», – сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, российские фигуристы не соревновались на международной арене с 2022 года. Исключением стало участие Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх – 2026 в Милане, где спортсмены выступили в статусе нейтральных атлетов (AIN). В конце июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил отечественных спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе без государственной символики.

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