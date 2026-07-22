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Владислав Тернавский: Зенит незакономерно победил Спартак в Суперкубке

Владислав Тернавский: «Зенит» незакономерно победил «Спартак» в Суперкубке
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Бывший футболист сборной России Владислав Тернавский прокомментировал исход матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались петербуржцы — 4:2.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Спартак» в Суперкубке мне понравился больше, чем «Зенит», но в конце случился пенальти. «Зенит» победил незакономерно, «Спартак» был на голову сильнее. Обидно, что мяч попал в руку на последних минутах, по новым правилам это пенальти. Жалко, что Карседо все замены использовал по ходу игры, потому что Помазун в прошлых играх доказал, что в серии пенальти он лучше Максименко», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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