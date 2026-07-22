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«Динамо» выставило на трансфер Маухуба из-за нарушения режима

«Динамо» выставило на трансфер Маухуба из-за нарушения режима
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Московское «Динамо» выставило на трансфер нападающего Эль-Мехди Маухуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Динамо» предлагает клубам купить форварда за € 3,5 млн или взять в аренду. Причина в нарушении режима», — добавил источник «Чемпионата».

В минувшем сезоне 23-летний марокканский нападающий провёл 16 матчей в чемпионате России и пять игр в Фонбет Кубке России, забив три гола и отдав три результативные передачи. Контракт Маухуба со столичным клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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