Киевское «Динамо» отказалось от игрока «Црвены Звезды» из-за связи сербов с Россией

«Црвена Звезда» предложила киевскому «Динамо» приобрести правого вингера Дугласа Овусу, однако получила отказ из-за тесных связей сербского клуба с Россией, сообщает Mozzart Sport.

Руководство действующего обладателя Кубка Украины оскорблено таким предложением и не намерено когда-либо сотрудничать с сербским клубом. При этом харьковский «Металлист» всерьёз рассматривает возможность приобретения футболиста.

В прошедшем сезоне Дуглас Овусу провёл за «Црвену Звезду» 33 матча, в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу. По данным портала Тransfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.