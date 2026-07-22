15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Киевское «Динамо» отказалось от игрока «Црвены Звезды» из-за связи сербов с Россией

Киевское «Динамо» отказалось от игрока «Црвены Звезды» из-за связи сербов с Россией
Комментарии

«Црвена Звезда» предложила киевскому «Динамо» приобрести правого вингера Дугласа Овусу, однако получила отказ из-за тесных связей сербского клуба с Россией, сообщает Mozzart Sport.

Руководство действующего обладателя Кубка Украины оскорблено таким предложением и не намерено когда-либо сотрудничать с сербским клубом. При этом харьковский «Металлист» всерьёз рассматривает возможность приобретения футболиста.

В прошедшем сезоне Дуглас Овусу провёл за «Црвену Звезду» 33 матча, в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу. По данным портала Тransfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

Материалы по теме
«Црвена Звезда» разгромила «Ларн» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android