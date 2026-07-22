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Родри дал согласие на переход в «Реал» Мадрид — Маттео Моретто

Родри дал согласие на переход в «Реал» Мадрид — Маттео Моретто
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри дал согласие на переход в мадридский «Реал». Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в своём аккаунте в социальной сети X.

По информации инсайдера, представители «сливочных» и испанского футболиста близки к соглашению о контракте. При этом переговоры между клубами ещё не начались.

В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах за клуб во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами, а также выиграл чемпионат мира по футболу — 2026, став лучшим игроком турнира. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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