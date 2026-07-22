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Тернавский: Соболев не впервые провоцирует фанатов «Спартака», на месте РФС делал бы вывод

Тернавский: Соболев не впервые провоцирует фанатов «Спартака», на месте РФС делал бы вывод
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Бывший футболист сборной России Владислав Тернавский высказался о поведении нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче OLIMPBET Суперкубка России со «Спартаком». В этой встрече красно-белые уступили сине-бело-голубым (1:1, 2:4 пен.). Соболев сравнял счёт на 90+8-й минуте, реализовав пенальти за игру рукой защитника красно-белых Александера Джику, а затем отпраздновал гол у трибуны болельщиков «Спартака». Нападающий вызван в КДК.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Соболев не первый раз так себя показывает, как в матче за Суперкубок. Это уже не эмоции, а закономерность. На месте РФС я бы делал выводы, он не первый раз провоцирует болельщиков и ведёт себя не очень подобающе. Он играет за такой клуб, как «Зенит», и позорит его эмблему. Уверен, если он перейдёт в другой клуб, он и болельщикам «Зенита» будет такое показывать», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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