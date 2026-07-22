Эдуард Мор назвал главного фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ сезона-2026/2027

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор назвал «Зенит» главным фаворитом в борьбе за чемпионство в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027.

«Сезон только начинается, он довольно длинный. Понятно, что «Зенит» главный фаворит. Никто из команды не ушёл, из тех футболистов, которые делали погоду на футбольном поле. Даже ещё «Зенит» и усилился. Тот же Андраде, тот же Аугусто, который однозначно поможет «Зениту». Особенно на фоне того, что «Краснодар» покинули лидеры команды и у Кордобы сейчас травма. Как войдут в сезон конкуренты: «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» — есть вопросы. Поэтому «Зенит» стоит особняком», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

В 1-м туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном» (25 июля).