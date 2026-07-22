Возинья подорожал в 10 раз по итогам чемпионата мира — 2026

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья по итогам чемпионата мира по футболу 2026 года повысил свою трансферную стоимость в 10 раз, по оценке Transfermarkt. На данный момент цена вратаря равняется € 500 тыс. вместо € 50 тыс. до старта турнира.

Помимо этого, голкипер африканской команды вошёл в четвёртку самых дорогих вратарей после наступления 40 лет. Дороже него только Фернандо Муслера (€ 700 тыс.), Игорь Акинфеев (€ 1 млн) и Мануэль Нойер (€ 4 млн).

Возинья провёл на ЧМ‑2026 четыре матча, из них дважды сыграл «на ноль». Его контракт с португальским «Шавишем», выступающим во втором дивизионе, истёк этим летом. Сборная Кабо-Верде впервые в истории участвовала в финальной стадии чемпионата мира и завершила выступление в 1/16 финала, уступив Аргентине (2:3).