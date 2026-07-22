15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Италии убит спортивный журналист Лука Эспозито

В Италии убит спортивный журналист Лука Эспозито
Комментарии

В южной Италии убит спортивный журналист Лука (Луиджи) Эспозито, сообщил сайт Европейской федерации журналистов.

Тело 53‑летнего журналиста обнаружили обгоревшим на сельскохозяйственном участке в Чиоффи (провинция Салерно). По предварительным данным, Эспозито был застрелен, а затем сожжён. Опознание провели по автомобилю, оставленному на месте происшествия. Расследование ведёт прокуратура Салерно, мотивы преступления пока не установлены.

Лука Эспозито работал внештатным спортивным журналистом: сотрудничал с газетой La Città di Salerno и телеканалом Otto Channel, а также был главным редактором сайта Tuttosalernitana.com.

Материалы по теме
В Испании во время празднования победы сборной в финале ЧМ-2026 погиб подросток
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android