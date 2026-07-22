В Италии убит спортивный журналист Лука Эспозито

В южной Италии убит спортивный журналист Лука (Луиджи) Эспозито, сообщил сайт Европейской федерации журналистов.

Тело 53‑летнего журналиста обнаружили обгоревшим на сельскохозяйственном участке в Чиоффи (провинция Салерно). По предварительным данным, Эспозито был застрелен, а затем сожжён. Опознание провели по автомобилю, оставленному на месте происшествия. Расследование ведёт прокуратура Салерно, мотивы преступления пока не установлены.

Лука Эспозито работал внештатным спортивным журналистом: сотрудничал с газетой La Città di Salerno и телеканалом Otto Channel, а также был главным редактором сайта Tuttosalernitana.com.