«Абсолютно нормальные эмоции». Радимов — о ситуации с Соболевым в матче Суперкубка

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о поведении нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в матче OLIMPBET Суперкубка России со «Спартаком». В этой встрече красно-белые уступили «Зениту» (1:1, 2:4 пен.). Соболев сравнял счёт на 90+8-й минуте, реализовав пенальти за игру рукой защитника красно-белых Александера Джику, а затем отпраздновал гол у трибуны болельщиков «Спартака». Нападающий вызван в КДК.

«Я был на этом матче прямо рядом с угловым флажком, когда Соболев забивал этот пенальти. Во-первых, то, что скандировал про него спартаковский сектор, ну, наверное, это нормально в свете противостояния «Зенита» и «Спартака». То, что он забил мяч и показал свою фамилию на спине в майке «Зенита», — абсолютно нормальные эмоции футболиста. Никакой провокации. Мне кажется, мы просто зря деньги тратим на то, чтобы Соболев ехал куда-то на заседание КДК. Абсолютно идентичный эпизод, когда спартаковцы радовались в Питере перед «Виражом». Абсолютно не надо ничего выдумывать», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».