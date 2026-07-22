15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Абсолютно нормальные эмоции». Радимов — о ситуации с Соболевым в матче Суперкубка

«Абсолютно нормальные эмоции». Радимов — о ситуации с Соболевым в матче Суперкубка
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о поведении нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в матче OLIMPBET Суперкубка России со «Спартаком». В этой встрече красно-белые уступили «Зениту» (1:1, 2:4 пен.). Соболев сравнял счёт на 90+8-й минуте, реализовав пенальти за игру рукой защитника красно-белых Александера Джику, а затем отпраздновал гол у трибуны болельщиков «Спартака». Нападающий вызван в КДК.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Я был на этом матче прямо рядом с угловым флажком, когда Соболев забивал этот пенальти. Во-первых, то, что скандировал про него спартаковский сектор, ну, наверное, это нормально в свете противостояния «Зенита» и «Спартака». То, что он забил мяч и показал свою фамилию на спине в майке «Зенита», — абсолютно нормальные эмоции футболиста. Никакой провокации. Мне кажется, мы просто зря деньги тратим на то, чтобы Соболев ехал куда-то на заседание КДК. Абсолютно идентичный эпизод, когда спартаковцы радовались в Питере перед «Виражом». Абсолютно не надо ничего выдумывать», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Глупость полная. Почти бандиты». Радимов — об удалении Фернандеса в финале ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android