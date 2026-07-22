15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семин назвал команды, которые будут бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ

Сёмин назвал команды, которые будут бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ
Комментарии

Российский специалист Юрий Сёмин озвучил свой прогноз на борьбу за золото в новом сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Наш футбол очень интересен, мы всегда по нему скучаем. Думаю, после чемпионата мира он заиграет новыми красками. Количество команд, борющихся за чемпионство, увеличится до шести. Посмотрел матч за Суперкубок — и «Зенит», и «Спартак» в хороших кондициях и уже готовы бороться за золотые медали. К ним присоединятся «Краснодар», «Динамо», ЦСКА и «Локомотив». Эта группа команд должна бороться на протяжении всего ближайшего сезона», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Материалы по теме
Юрий Сёмин назвал главный фактор успеха сборной Испании на чемпионате мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android