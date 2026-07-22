ФИФА представила символическую сборную ЧМ-2026 по версии болельщиков

ФИФА опубликовала символическую сборную ЧМ-2026 по версии болельщиков. В команду вошли три игрока сборной Испании, три футболиста национальной команды Франции, два аргентинца и по одному представителю Кабо-Верде, Англии и Норвегии.

Вратарь: Возинья (Кабо-Верде).

Защитники: Педро Порро (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Деотшанкюль Юпамекано (Франция), Марк Кукурелья (Испания).

Полузащитники: Родри (Испания), Майкл Олисе (Франция), Джуд Беллингем (Англия).

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанд (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция).

В чемпионате мира приняли участие 48 национальных команд. Турнир прошёл в трёх странах — США, Канаде и Мексике — с 11 июня по 19 июля. Чемпионом мира стала сборная Испании, обыгравшая в финале команду Аргентины со счётом 1:0.